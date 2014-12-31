مخترقو "سوني" هددوا باختراق قناة سي إن إن الأميركية

كشفت نشرة رسمية لمكتب التحقيقات الاتحادي FBI – حصل عليها موقع "ذي إنترسيبت" The Intercept – أن نفس القراصنة الذين اخترقوا شبكة شركة "سوني بيكتشرز" وسرقوا كمية هائلة من البيانات هددوا أيضا منظمة إعلامية أميركية، رجح البعض أن تكون "سي إن إن" CNN.

وحذرت النشرة أيضا من أن الهجمات "قد تمتد إلى منظمات أخرى من هذا النوع في المستقبل القريب".

وأشارت النشرة إلى منشور بتاريخ 20 ديسمبر الجاري على موقع Pastebin حيث نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "حراس السلام" GOP رسالة تهكم بمكتب التحقيقات الاتحادي إلى جانب رابط إلى تسجيل مصور على موقع يوتيوب بعنوان "أنت أحمق!" وتوجد لقطات مماثلة من التهكم موجهة نحو CNN، وتعد السلطات الاتحادية على ما يبدو هذا تهديدا.

وأشار موقع "ذي إنتربرايس" إلى أن وكالات الأنباء الأميركية غالبا ما تكون هدفا للقراصنة، وخاصة أولئك الذي يعملون تحت رعاية دول، مثلما حدث مع صحيفة نيويورك تايمز والصين.

