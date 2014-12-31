كروم تطلق ميزة تشغيل نظام "لينكس" بنافذة منبثقة

أعلنت غوغل عن ميزة جديدة في نظام تشغيل كروم، Chrome OS، تُمكن مستخدميه من تشغيل نظام لينكس، Linux، كنظام إضافي أثناء العمل على حواسيب كروم بوك المحمولة، وذلك دون الحاجة للتبديل بين النظامين.

وقال فرنسوا بيوفورت، المسؤول في غوغل عن نشر أحدث مميزات نظام تشغيل الحواسب خاصتها، أن الميزة تستخدم إضافة Crouton البرمجية لتشغيل نظام لينكس في نافذة منبثقة أثناء العمل على نظام كروم.

وأضاف بيوفورت أن الميزة الجديدة تدعم التوزيعات المختلفة لنظام لينكس، مثل توزيعة أوبونتو، وتحتاج إلى تفعيل وضع المطور Developer Mode بحواسب كروم للعمل.

وأشار بيوفورت، عبر حسابه على شبكة غوغل بلس الاجتماعية FrancoisBeaufort+، إلى مجموعة من المتطلبات الإضافية والأوامر البرمجية التي يحتاج المستخدم للالتزام بها لتفعيل الميزة، ومنها تشغيل بيئة عمل Crouton على حاسبه.

ومن المتطلبات الأخرى التي يحتاجها المستخدم لاستخدام ميزة لينكس في نافذة منبثقة، تنزيل وتثبيت إضافة Crouton Integration الخاصة بنظام كروم، ومن ثم تنشيط الميزة عبر أمر "شل" Shell عقب فتح نافذة الأوامر عبر الضغط على زري Ctrl وAlt مع الزر الخاص بحرف T.

يذكر أن دعم نظام كروم لتشغيل توزيعات لينكس ليس جديدا، حيث كان النظام يدعم تشغيلها كنظام بديل مما يجبر المستخدم على اختيار أحد النظامين للعمل عليه ليفقد مزايا النظام الآخر، وهو الأمر الذي تعالجه الميزة الجديدة.

