تعرف على مجموعة من أهم ميزات نظام iOS 9 المخفية

وفر الإصدار الأخير من نظام آي أو إس iOS 9 مجموعة كبيرة من التحسينات التي تهدف إلى جعل تجربة الاستخدام أفضل خصوصا عند مقارنتها بالإصدار الذي يسبقة iOS 8. لكن النظام وفر أيضًا مجموعة كبيرة من الميزات المخفية التي من شأنها توفير تحكّم أكبر في الجهاز وبعض خصائصه.

بداية يمكن للمستخدمين التحكم بدقة تصوير الفيديو من خلال الدخول إلى الإعدادات Settings ثم الصور والكاميرا Photos & Camera وأخيرًا الاختيار بين دقة 720 بيكسل بسرعة 30 إطار في الثانية 30fps، أو 1080 بيكسل بسرعة 30 أو 60 إطار في الثانية. كما يمكن أيضًا التحكم بدقّة مقاطع الفيديو أثناء تفعيل وضع التصوير البطيء Slo-mo، حيث يُمكن الاختيار ما بين 720 بيكسل بسرعة 120 أو 240 إطار في الثانية. وأثناء تشغيل مقاطع الفيديو داخل ألبوم الصور يمكن للمستخدم لمس الفيديو بإصبعين لتكبير المقطع أثناء المُشاهدة بنفس طريقة تكبير الصور.

كما وفر النظام أيضًا زر للعودة إلى التطبيق السابق بكل سهولة، فعند استخدام فيسبوك على سبيل المثال والانتقال إلى واتس اب، سيظهر زر العودة في الأعلى بعنوان Back to facebook وبمجرد الضغط عليه يعود المستخدم دون الحاجة إلى استخدام زر هوم كما جرت العادة.

ألبوم الصور بدوره يحتوي على الكثير من الميزات الخفية، فعند تصفح أي صورة أو مقطع فيديو يمكن لمس الشاشة من الأعلى للأسفل لتختفي وتظهر الصور الموجودة داخل الألبوم. كما يمكن اختيار أكثر من صورة في نفس الوقت بعد الضغط على زر تحديد Select الموجود في الأعلى، حيث يقوم المستخدم بالضغط على صورة، ودون رفع الإصبع عن الشاشة يتم تحريكه لتحديد المزيد بسرعة أكبر.

شريط الصور الذي يظهر عند فتح صورة أو مقطع فيديو يسمح الانتقال بشكل سريع من خلال تحريكه إلى اليمين أو اليسار.

أخيرًا، يمكن الرسم على الصور الواردة في البريد الإلكتروني من خلال الضغط عليها لأكثر من ثانية لتظهر خيارات من ضمنها الرسم والرد Markup and Reply، وبعد الانتهاء يُمكن إرسال الصورة بعد التعديل بشكل فوري، وهي ميّزة مفيدة عن الرغبة في التوقيع أو شرح أي فكرة على الصورة أو المُستند.