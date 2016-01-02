محرك بحث مثالي للأطفال

توفر جميع محركات البحث خيارا لتفعيل الوضع الآمن والذي من خلاله تقوم بمنع أي محتوى غير لائق أو غير مناسب للمستخدمين تحت عمر 18 عاما، لكن المحتوى الخبيث دائما ما يجد طريقه بأشكال مختلفة.

لهذا السبب يمكن تجربة محرك thinga.com، وهو مُحرك بحث موجه للأطفال فقط ومن هم في المرحلة الابتدائية، يعتمد على قواعد بياناته الخاصة فقط بالإضافة إلى بعض نتائج البحث من محرك DuckDuckGo.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع ستظهر بعض الأزرار للوصول إلى الصور أو مقاطع الفيديو الملائمة تمامًا للأطفال، مع وجود زر للمحتوى التعليمي والوجوه التعبيرية Emoji، كما يمكن استخدام شريط البحث بنفس طريقة البحث المتبعة في جوجل أو غيره.