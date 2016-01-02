هل سيكون آيفون 7 مضاداً للماء بالكامل؟

ربما يكون محبو هواتف آيفون على موعد مع مفاجأة بأن يأتي الهاتف الجديد آيفون 7 مضاداً للماء بكامل مكوناته.

وأظهرت الاختبارات أن سماعات آيفون 6s ونظيره 6s بلس، آخر إصدارات الهواتف الذكية من أبل، جاءت مضادة للماء فعلاً، فيما يبدو اختباراً أو مقدمة للهاتف المنتظر 7، وفق ما نشرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل العملاقة عن "مقاومة الماء" كخاصية للهاتف الجديد عندما تكشف عن الهاتف هذا العام، الذي يكون عادةً في شهر سبتمبر.

ومن الخواص التي يتردد أن تكون في الكشف الجديد الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB يعمل من الجهتين، وكاميرا مزدوجة من الخلف مع خاصية "optical zoom"، وقابلية التعرف على البصمة من خلال الشاشة.

ولاستغلال مساحة الشاشة بفاعلية أكبر، من المتوقع أن يكون الجهاز المرتقب بلا زر رئيسي، كما في الأجيال السابقة من الهاتف.