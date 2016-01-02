Galaxy Note 5 يمتلك ثالث أفضل كاميرا

حصل هاتف Galaxy Note 5 على المركز الثالث من ناحية أفضل كاميرا هاتف ذكي موجود حالياً في الأسواق، ويأتي ذلك التقييم وفق موقع DxOMark المتخصص بالتصوير والكاميرات، وذلك بعد إجراء اختبارات على كاميرات أحدث الهواتف الذكية لعام 2015 وإعلان تلك النتائج على الموقع.

ويمتلك موقع DxOMark المتخصص بصناعة البرمجيات الخاصة بالتصوير وتحرير الصور العديد من الموارد فيما يخص الكاميرات والحساسات، وتقوم مختبراته بعمل دراسات واختبارات لكافة أنواع العدسات والكاميرات، ويقدم مقارنات فيما يخص جودة الصور وتحليل لجودة الكاميرات في جميع المجالات وبشكل شامل وغير متحيز.

وكانت سامسونغ قد قامت بإطلاق هاتف Galaxy Note 5 في 13 أغسطس عام 2015 خلال حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك، ويمتلك الهاتف كاميرا ممتاز بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

وتدعم الكاميرا تقنية تثبيت الصورة OIS وتقنية HDR التلقائية، وتتيح إمكانية تسجيل فيديو بدقة 2160p والبث المباشر على موقع اليوتيوب بدقة 1080p.

وحصلت كاميرا هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 5 على درجة 86، لتحتل مرتبة أقل من أفضل كاميرا هاتف محمول موجود في السوق حالياً وهما هاتفا سامسونغ Galaxy S6 Edge Plus وسوني Xperia Z5، اللذان حصلا على المرتبة الأولى بدرجة 87 لكل منهما.

وأشار موقع DxOMark إلى امتلاك الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل مع مغلاق قادر على الحفاظ على تباين ألوان وتعريض متوازن بغض النظر عن وجود أو عدم وجود ظروف إضاءة مثالية.

ويمتلك الهاتف ميزة مضمنة تقوم بتفعيل ميزة التصوير HDR عند اكتشافها وجود حالات ضوئية عالية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تعريض.

ويتم ذلك لضمان أن يتم الاحتفاظ بالتفاصيل في كل من وضع الظل والضوء، وقام الموقع بوضع ملاحظة حول ظهور اللون الأبيض بشكل أصفر وردي بشكل طفيف في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وحصل الهاتف على علامات عالية جداً من ناحية الاحتفاظ بالتفاصيل بشكل عام، وتقدم الكاميرا درجة وضوح عالياً جداً مقارنةً بالهواتف الذكية الموجودة بالسوق حالياً.

وأشار الموقع إلى وجود بعض الضوضاء في الصور الملتقطة ضمن مساحة واسعة بدون استخدام تباين الألوان، وحتى مع ظروف الإضاءة الجيدة خلال التصوير يصبح الضجيج أكثر وضوحاً في المناطق الواسعة ذات اللون الواحد مثل السماء.