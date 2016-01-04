تطبيق لضبط نغمات رنين وتنبيه عشوائية في أجهزة أندرويد

يسمح نظام أندرويد للمستخدمين بضبط نغمات الرنين بالإضافة إلى نغمات التنبيهات. كما يُمكن ضبط نغمة رنين وتنبيه خاصّة ببعض المُستخدمين دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات إضافية.

لكن المُستخدمين بإمكانهم تجربة تطبيق RandTune المجاني، والذي من خلاله يُمكن ضبط أكثر من نغمة رنين بحيث يتم تشغيلها بشكل عشوائي وليس على حسب المُتصل.

بعد تشغيل التطبيق يقوم المُستخدم بتحديد مُجلد النغمات التي يرغب بتشغيلها بشكل عشوائي والتي يجب أن تكون بلاحقة Mp3، أو يُمكن اختيار مجموعة من النغمات الموجودة على الجهاز مُسبقًا. بعدها سيقوم التطبيق بعرض قائمة بجميع النغمات التي سوف يتم الاختيار منها.

يُمكن أيضًا اختيار نغمات تنبيه عشوائية من خلال الضغط على تبويب الرسائل الموجود في الأعلى إلى جانب تبويب نغمات الرنين.