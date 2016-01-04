شاشة قابلة للطي من إل جي

تستعد شركة إل جي لعرض نموذج شاشة قابلة للطي من قياس 18 إنشا من نوع OLED خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2016 الذي سيقام هذا الأسبوع.

وتقوم الشركة بتركيز العمل على تقنيات مختلفة تابعة لشاشات OLED مثل إمكانية الانحناء والطي والتقوس. وكانت الشركة قد قامت في العام الماضي بإظهار تكنولوجيا مماثلة كدليل على المفهوم العام للتقنية وما تقوم بالعمل عليه.

كما تعمل إل جي على الاستثمار بقوة في مجال شاشات OLED، حيث أعلنت في وقت سابق عن قيامها بضخ ما يصل إلى 8.7 مليار دولار في سبيل بناء معمل جديد لبناء شاشات OLED، بالإضافة لاستكمال الأبحاث والتطوير في هذا المجال.

وقد لا تملك الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة بشكل تجاري لإثبات صحة مفهوم الشاشات القابلة للطي والتقوس والانحناء، لكنها تعمل بشكل أكبر على تقديم مثل تلك التكنولوجيا. وتبدو تطلعاتها أكبر من مجرد تواجدها في غرف المعيشة والهواتف الذكية.

كذلك ستعرض إل جي شاشة 30R من قياس 18 إنشا قابلة للطي بشكل مشابهة للصحيفة الورقية. وتقدم الشركة إصدارات مختلفة من شاشات OLED بقياسات مختلفة مثل تلفاز OLED TV من قياس 55 إنشا والتي تقدم الإلكترونيات الخاصة بها في جزء منفصل وذلك للحفاظ سماكة رقيقة جداً للشاشة.

وتعمل الشركة على تقديم شاشات LCD مخصصة للسيارات، وتتوقع حصول تلك النوعية على موطئ قدم أكبر ضمن لوحة القيادة الخاصة بالسيارة ولوحة المعلومات.

وقامت بعرض شاشات LCD منحنية على شكل شلال من قياس 25 إنشا بإمكانها التكامل مع معالم واجهة الكونسول الوسطية أو وحدة التحكم الخاصة بالسيارة، بالإضافة لعرضها شاشات من قياس 10.3 إنش جديدة يمكنها العمل عن طريق اللمس بواسطة أصابع قفاز.

كما أعلنت الشركة الاثنين عن أنها ستقوم بعرض شاشة من قياس 98 إنشا بدقة 8K سوبر UHD TV خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2016. بالإضافة لعرضها شاشات UH9500 بقياس 65 إنشا وUH9550 بقياس 86 إنشا، إلى جانب شاشات سوبر UHD TV من نوع UH8500 بقياس 65 إنشا وUH8550 hبقياس 75 إنش.