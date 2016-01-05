تطبيق لاستكشاف مقاطع فيديو جديدة لأجهزة "آيفون"

أصبحت مقاطع الفيديو المُحتوى الأكثر رواجاً على الإنترنت بفضل تقنيات التصوير الحديثة في الأجهزة الذكية، فضلاً عن الشبكات الاجتماعية التي تدعم مُشاركتها ومُشاهدتها بكل سهولة.

ويُمكن لمستخدمي "آيفون" تجربة تطبيق Slinger المجاني والذي يسمح باستكشاف مقاطع فيديو جديدة باستمرار بعيداً عن نظام الاقتراحات التقليدي في "يوتيوب" أو "فيسبوك".

بعد تثبيت التطبيق يُمكن للمستخدم إنشاء حساب مجاني لحفظ المقاطع المُفضلة، فضلًا عن إمكانية مشاركة مقاطع فيديو خاصّة به. كما يوفر التطبيق مجموعة من الأدوات لتسهيل تشغيل المقاطع وإعادتها دون قيود واستكشاف محتوى جديد بشكل دائم.

