برنامج لتحريك الماوس باستخدام حركة الرأس

على الرغم من سهولة التحكم بالماوس في الحواسب المحمولة أو المكتبية، إلا أن البعض يفضل وجود طرق أسهل، ولهذا السبب توفرت بعض التطبيقات على الهواتف الذكية تسمح بتحريك ماوس الحاسب من خلال تحريك الجهاز فقط.

ويمكن لمستخدمي نظام ويندوز أيضًا الاستفادة من برنامج Animouse المجاني والذي من خلاله يتم تحريك الماوس من خلال حركة الرأس بعد تتبعها باستخدام الكاميرا المُدمجة داخل الجهاز.

بعد تثبيت البرنامج يقوم المُستخدم بالضغط على الأيقونة الخضراء الخاصة بتفعيل التعقّب، ويقوم فيما بعد بتحريك رأسه ليقوم البرنامج بمراقبة الحركة. بعدها يتم الضغط على زر Enable Mouse Click والذي من خلاله يمكن وضع مؤشر الماوس فوق الزر ليتم الضغط عليه بعد ثوان معدودة بشكل آلي، وبالتالي لن يحتاج المستخدم لاستخدام يديه أبدًا بعد ضبط البرنامج.

