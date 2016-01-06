ويتشات يطلق خدمة إجراء المكالمات الهاتفية

أطلقت الشركة المُطوّرة لتطبيق المحادثات الفورية ويتشات خدمة جديدة لإجراء المكالمات الهاتفية بأسعار مُخفّضة حملت اسم WeChat Out.

وتتوفر الميزة الجديدة في الولايات المُتحدة الأميركية، وهونغ كونغ، بالإضافة إلى الهند مع وعود بتوفيرها في بقية أنحاء العالم في أقرب وقت مُمكن.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة لا تتميّز فقط بالدقة العالية للمكالمات، لكن أسعارها تنافسية جداً وغير مسبوقة على حد تعبيرها، حيث أهدت كل مُستخدم جديد للخدمة رصيد 0.99 دولار أميركي يكفي للتحدّث لمدة 100 دقيقة، حسبما قالت في بيانها الصحافي.

ويُمكن للمستخدمين الحصول على الميّزة الجديدة في حالة توفرها في بلدهم من خلال تحديث التطبيق إلى النسخة الأخيرة من متجر التطبيقات، كما يُمكن معرفة أسعار المكالمات من خلال صفحة الأسئلة الشائعة FAQ داخل التطبيق.

ويسمح تطبيق ويتشات بنسخته الحالية بإجراء مُكالمات صوتية وفيديو بين مُستخدمي التطبيق على غرار تطبيقات مثل واتساب أو سكايب، لكن الشركة تطمح إلى مُنافسة سكايب بشكل أوسع من خلال طرح ميّزة WeChat Out.

ويمتلك تطبيق ويتشات أكثر من 500 مليون مُستخدم نشط شهرياً، مُقابل 900 مليون لتطبيق واتساب المملوك من قبل شبكة فيسبوك الاجتماعية.

يُشار إلى أن تطبيق ويتشات لا يُعتبر تطبيقاً للمحادثات والمكالمات الفورية فقط، فمن خلاله يُمكن أيضاً للمُستخدمين في الصين شراء تذاكر الطيران والسينما، بالإضافة إلى حجز الفنادق، ودفع الفواتير أو إدارة الحسابات البنكية.