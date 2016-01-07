طريقة تسجيل الدخول من تطبيق Messenger على آيفون

قد يحتاج المستخدم لسببٍ من الأسباب إلى تسجيل الخروج من تطبيق Messenger التابع لشبكة فيسبوك الاجتماعية، وذلك على جهازه العامل بنظام تشغيل iOS، وأيًا كان السبب فإن العملية معقدة قليلا وبحاجة لإجراء بعض الخطوات.

يمكن للمستخدم الذي يرغب بتسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر فيسبوك Messenger أن يدخل إلى تطبيق فيسبوك أو موقع فيسبوك عن طريق الحاسب، ومن ثم يذهب إلى Settings، وبعد ذلك عليه الذهاب إلى تبويب Security، ومن ثم إذا كان على الهاتف يذهب إلى Active Sessions ويقوم بحذف الجلسة الخاصة بتسجيل دخوله على التطبيق من جهاز يعمل بنظام تشغيل iOS.

وعلى الحاسب يمكن له من خيار Where You’re Logged In أن يذهب إلى تبويب Messenger ليجد أمامه قائمة بالجلسات المفتوحة والتي يتم بها استخدام هذه الخدمة من فيسبوك، وعليه حينها إنهاء الجلسة الخاصة بجهاز iOS بالنقر على خيار End Activity، ومن ثم سيجد أنه تم تسجيل خروجه من التطبيق وعليه تسجيل الدخول من جديد.