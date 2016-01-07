"Deep Grammar" للتحقق النحوي من النصوص الإنجليزية

يواجه المستخدم البسيط العديد من الأخطاء أثناء محاولته كتابة نص رسالة أو المحادثة مع طرف آخر باللغة الإنجليزية. وكغيرها من اللغات، فإن اللغة الإنجليزية لها قواعدها التي تُساهم في تكوين الجملة بالشكل الصحيح والأنسب، واتّباع هذه القواعد يؤدي إلى خروج جمل متناسقة وأكثر جودة.

مع خدمة Deep Grammar يمكن للمستخدم البسيط تصحيح النص الذي قام بكتابته باللغة الإنجليزية، بحيث تقوم الخدمة بعمل تدقيق نحوي آلي للنص المكتوب بالاعتماد على أسس الذكاء الصناعي، فيتم الكشف عن أبرز المشاكل والأخطاء الواردة في صياغة الجمل المكتوبة.

كل ما على المستخدم القيام به هو وضع النص المطلوب تقويمه في المكان المخصص له، ومن ثم تحديد حساسية التصحيح، والتي تكون افتراضياً على الرقم 1، وبعد ذلك يتم النقر على زر Grammar Check Text ليتم تحليل النص واستكشاف الأخطاء النحوية التي وردت في النص وتقويمها.