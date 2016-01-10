لينوفو تعتزم إطلاق هاتف تابع لمشروع تانغو

أعلنت شركة لينوفو عن نيتها إطلاق جهاز موجه للمستهلكين في السوق المفتوحة تابع لمشروع تانغو Project Tango الخاص بشركة غوغل، ويأتي ذلك الإعلان خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2016.

وتعمل غوغل حالياً على تطوير مشروع تانغو Project Tango الذي يعتبر نموذج هاتف ذكي مزود بمجموعة متطورة من المستشعرات القادرة على إعطاء المستخدم تصور ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة به.

وقامت لينوفو بالحديث أيضاً حول كونها أول شركة ستقوم هذا الصيف بعرض الأداة المساعدة الكاملة للمشروع بشكل تجاري، وستقوم بطرح الجهاز في الأسواق الأميركية وأسواق أخرى، وبسعر أقل من500 دولار.

ولم تقم لينوفو أو غوغل بالإعلان عن مواصفات هذا الجهاز، ولكن يتوقع أن يكون حجم الشاشة أكبر من 6.0 إنش وأقل من 6.5 إنش، وذلك وفقاً لمتحدث رسمي باسم لينوفو.

وقامت الشركتان بالحديث حول كيفية العمل على تعديل الكاميرا وجعلها مناسبة لتصمم وحجم الهاتف، مع وجود ثلاث عدسات مكدسة عمودياً تعطي معلومات العمق والألوان. بالإضافة لحديث لينوفو عن وجود عدسة عريضة الزاوية من نوع عين السمكة التي تعطي الكاميرا نوعا من الرؤية المحيطية للهاتف.

وسيتم تزويد المعالج الخاص بالهاتف بهذه المعلومات القادمة من الكاميرا، واستخدام هذه المعلومات لبناء محاكاة ثلاثية الأبعاد لأي مساحة أو مكان يتواجد فيه المستخدم.

وتركز نماذج الأجهزة الخاصة بمشروع تانغو في المقام الأول على فائدته كجهاز واقع معزز، حيث تسمح للمستخدم بإسقاط الأثاث ثلاثي الأبعاد ضمن الفراغ لرؤية مدى ملائمته للمكان بمجرد القيام بمسح الغرفة بواسطة الكاميرا، بالإضافة للسماح للمستخدم بلعب الألعاب الافتراضية، أو إنشاء حيوانات أليفة افتراضية يمكنها اتباع المستخدم وتجنب العقبات والقفز على الأسطح، ويساعد الهاتف أيضاً على رسم الخرائط داخل المباني.

وتعمل هواتف مشروع تانغو بواسطة نظام التشغيل أندرويد، ويملك المطورين المهتمين حتى تاريخ 15 فبراير لتقديم أفكار تطبيقات لشركة غوغل. ويتوقع المحللون نجاحاً كبيراً وتحقيق زيادة في نمو سوق الواقع المعزز والافتراضي، ويتوقعون وصول السوق لرقم 120 مليار دولار بحلول عام 2020.