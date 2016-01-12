البيت الأبيض يفتح حساباً على "سنابتشات"

يخوض البيت الأبيض، بعد "فيسبوك" و"تويتر"، غمار "سنابتشات"، فاتحاً حساباً له باسم "وايت هاوس"، في هذا التطبيق الذي سجل نمواً فائق السرعة.

وقال البيت الأبيض إنه "نظراً لعدد الأميركيين الذين يستخدمون هذه الخدمة للاطلاع على المعلومات وتشاركها مع أصدقائهم، انضم البيت الأبيض إلى سنابتشات للتواصل مع هذه الفئة الواسعة من المستخدمين بوسيلة جديدة وابتكارية".

كما ذكر أن "سنابتشات" يضم أكثر من 100 مليون مستخدم ناشط فيه كل يوم وبأن 60% من المستخدمين الأميركيين للهواتف الذكية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عاماً يستعملون هذه المنصة.