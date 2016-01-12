فيسبوك تجلب تطبيق المشاهير Mentions إلى نظام أندرويد

أطلقت "فيسبوك"، الثلاثاء، نسخة لنظام التشغيل "أندرويد" من تطبيقها بث الفيديو الموجه للمشاهير، "منشنز Mentions"، وذلك بعد مدة طويلة من توفره لنظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية.

ويتيح تطبيق "منشنز" للمشاهير من أصحاب الحسابات الموثقة على شبكة التواصل الاجتماعي مشاركة تحديثات الحالة، والوسائط المتعددة، والبث المباشر، والأسئلة مع معجبيهم.

وكانت "فيسبوك"، التي تملك أكبر شبكة اجتماعية في العالم مع ما يزيد عن 1.55 مليار مستخدم نشط شهرياً، قد أطلقت تطبيق "منشنز" أول مرة في شهر يوليو 2014، وكان آنذاك متاحاً فقط في الولايات المتحدة.

وفي شهر أغسطس الماضي، حصل التطبيق على ميزة بث الفيديو الحي، وفي سبتمبر، أتاحت "فيسبوك" التطبيق لجميع أصحاب الحسابات الموثقة على شبكتها الاجتماعية.

ويُعتقد أن "فيسبوك" تسعى من خلال توفير التطبيق لمزيد من المستخدمين لتكون الوجهة التي يقصدها أصحاب الحسابات الموثقة بغية الوصول إلى متابعيهم ومعجبيهم، وذلك في ظل المنافسة مع تطبيقات أخرى، مثل "بريسكوب" من "تويتر"، و"ميركات".

ويمكن لمستخدمي الإصدار 4.1 وما بعده من نظام التشغيل "أندرويد" تنزيل تطبيق "منشنز" الجديد، الذي يبلغ حجمه 87 ميغابايت من متجر "غوغل بلاي".