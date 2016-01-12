مايكروسوفت تختبر سرعة الإنترنت ضمن محرك "بينغ"

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار ميزة جديدة ضمن محرك البحث بينغ Bing تسمح باختبار سرعة اتصال الإنترنت الخاص بالمستخدم ضمن نتائج البحث.

وتعمل مايكروسوفت على تقديم هذه الميزة ضمن محرك البحث الخاص بها في محاولة منها لجذب المزيد من انتباه المستخدمين لمحرك بحثها.

وتحاول الشركة بهذه الخطوة قطع الطريق على العديد من المواقع المخصصة لاختبار وقياس سرعة اتصال الإنترنت، بالإضافة لتجنيب المستخدمين القيام بعدة خطوات إضافية لمعرفة سرعة الاتصال لديهم شريطة استخدامهم لمحرك البحث بينغ.

ويمكن للمستخدمين استعمال هذه الميزة عن طريق القيام بكتابة عبارة اختبار سرعة الإنترنت “Internet speed test” ضمن مربع البحث بينغ والضغط على بحث.

ويسمح محرك البحث بينغ بقياس سرعة اتصال الإنترنت الخاص بالمستخدمين من ضمن صفحة البحث، وذلك إلى جانب قيامه بتزويدهم بلمحة موجزة عن سرعة التحميل وسرعة الرفع وزمن الوصول وعنوان IP الخاص بالمستخدم.

ولم تقم مايكروسوفت بإتاحة هذه الميزة لجميع المستخدمين حتى الآن، ومن الممكن أن لا تقوم بتوفيرها لعدد كبير من المستخدمين حالياً.

وتعمل ميزة اختبار سرعة الاتصال على نسخة سطح المكتب ونسخة الموبايل من محرك البحث، إلا أنها لا تعمل عبر متصفح كروم ضمن نسخة الويب أو الموبايل، ولا تعمل على متصفح سفاري فيما يخص نظام iOS.

ولم تقم شركة البرمجيات حتى الآن بالإعلان عن وجود مثل هذه الميزة أو الحديث عنها علناً، إلا أن هذه الميزة تتشابه لحد كبير مع تطبيق اختبار سرعة الشبكة المخصص لأنظمة ويندوز والذي أطلقته الشركة سابقاً، مما يدل على أن الشركة تستخدم تكنولوجيا موجودة لديها حالياً ومتكاملة مع متصفح الويب الخاص بها.