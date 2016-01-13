خدمة Watermark لإضافة حقوق على الصور بسهولة

يقوم العديد من مستخدمي الإنترنت، خاصة منتجي الصور منهم بإضافة علامة مائية أو ما يعرف باسم Watermark على صورهم، وذلك بهدف حفظ حقوقهم الخاصة بهذه الصور وعدم السماح للآخرين باستخدام الصور بشكلٍ كامل دون الإشارة إلى الحقوق الأصلية.

ولكن إضافة العلامة المائية على الصور عملية متعبة، خاصة عندما يكون عدد الصور كبيرا وجميعها بحاجة إلى تعديل، لذلك يمكن الاستعانة بخدمة Watermark المتوفرة عبر متصفح الإنترنت، والتي يمكن من خلالها بسهولة إضافة مجموعة من الصور ومن ثم وضع العلامة المائية عليها.

وتتم العملية بثلاث خطوات بسيطة تبدأ برفع الصور المطلوبة من الحاسب أو من الخدمات السحابية، ومن ثم يتم إضافة العلامة المائية والتعديل عليها لتتناسب مع الصور، وبعد ذلك تحميل الصور التي تم تعديلها على الحاسب أو على الخدمات السحابية المختلفة، مع العلم أن الخدمة مجانية لعدد محدود من الصور والميزات، ومدفوعة لفتح بقية الميزات وإتاحة المجال لتعديل عدد غير محدد من الصور.