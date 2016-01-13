غوغل تقول إنها قلصت أعطال تقنية سيارتها ذاتية القيادة

قالت شركة غوغل إن معدل الأعطال في برمجيات سيارتها ذاتية القيادة يتقلص مع تعلم التكنولوجيا من أخطائها، وهو ما يقرب الشركة العملاقة من هدفها لطرح سيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وقالت غوغل إنه خلال 424000 ألف ميل من القيادة الذاتية، واجهت سياراتها 272 موقفا اضطر فيه السائق إلى قيادة السيارة بنفسه بسبب عطل في تقنية القيادة الذاتية.

وذكرت غوغل في تقرير جاء في 33 صفحة قدمته إلى إدارة كاليفورنيا للسيارات في 31 ديسمبر "مع تطويرنا لبرمجيات القيادة الذاتية نرى عددا أقل من الأعطال".

وأثار تطوير غوغل للسيارات ذاتية القيادة اهتماما كبيرا على المستوى الدولي، لكن الشركة لم تكشف الكثير عن استراتيجيتها وخططها وأهدافها النهائية.

ولن يحتاج السائق في سيارة غوغل إلى مراقبة الطريق، وبوسعه أن يتحدث في الهاتف على راحته، وأن يشاهد أي محتوى ترفيهي، ويشتري سلعا على الإنترنت من ضمن خيارات أخرى كثيرة.

وغطى التقرير الفترة من 24 سبتمبر 2014 حين بدأت غوغل تختبر سيارتها على طرق بالو ألتو في كاليفورنيا وحتى 30 نوفمبر عام 2015.

وخلص إلى أن الأعطال كانت تحدث كل نحو 785 ميلا في الربع الأخير من عام 2014 وبعد عام امتد هذا إلى 5318 ميلا بين كل عطل وآخر.