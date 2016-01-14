غوغل تطلق خدمة الكتب الإلكترونية بـ9 دول عربية

أطلقت شركة غوغل أمس الأربعاء خدمة "بلاي بوكس" Play Books، التي تتيح للمستخدمين قراءة وشراء الكتب الإلكترونية من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي" في 9 دول جديدة، كلها عربية.

وبعد إطلاق الخدمة في الشرق الأوسط أصبح متجر غوغل بلاي يوفر كتبًا باللغة العربية، فضلًا عن المحتوى العالمي باللغة الإنجليزية للمستخدمين في عدد من دول المنطقة.

وتشمل قائمة الدول التي أصبح تتوفر فيها خدمة Play Books كلا من السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر.

وكانت الشركة قد أضافت الشركة عددًا من المزايا إلى تطبيقات خدمة Play Books خلال العام المنصرم، بما في ذلك تحسين التوصيات على نظام أندرويد، وواجهة للقراءة المصورة.

ومع إطلاق خدمة الكتب الإلكترونية في بعض دول المنطقة العربية، بلغ إجمالي الدول التي تتوفر فيها الخدمة 75 بلدًا حول العالم.