تويتر.. تمديد صلاحية التصويت من يوم إلى 7 أيام

رفعت شبكة تويتر الاجتماعية فترة صلاحية التصويت على الاستفتاءات Polls إلى 7 أيام، بعدما كان التصويت ينتهي بعد 24 ساعة فقط من نشره.

ويُمكن لمُستخدمي شبكة تويتر وتطبيقاتها على الأجهزة الذكية تحديد المدة الزمنية التي ينتهي التصويت بعدها، حيث يبدأ الحد الأدنى من خمس دقائق ويُمكن أن يستمر التصويت حتى 7 أيام كاملة.

ونشرت تويتر على حسابها الرسمي تغريدة للإعلان عن الميّزة الجديدة، حيث قالت إنه أصبح بالإمكان تحديد المدّة الزمنية التي ينتهي التصويت بعدها.

وأضافت في تغريدة ثانية أن إجمالي عدد التصويتيات وصل إلى 1.7 مليار بعيد إطلاق الميّزة رسميا في أكتوبر الماضي.

ويسعى جاك دورسي الرئيس التنفيذي الحالي وأحد المؤسسين إلى زيادة عدد المُستخدمين والتفاعل داخل الشبكة الاجتماعية، حيث يبلغ عدد مُستخدمي تويتر النشطين شهريا 320 مليونا، مُقابل 1.55 مليار مُستخدم في شبكة فيسبوك، ولأجل ذلك عمل على استبدال زر الإعجاب بزر للتفضيل، وهو ما أدى إلى زيادة بنسبة 6% في تفاعل المُستخدمين داخل الشبكة.

وتدرس تويتر إمكانية رفع عدد الأحرف الحالي المسموح به داخل التغريدة من 140 إلى 10 آلاف حرف، حسبما ذكرت بعض التقارير على لسان بعض المصادر الداخلية في الشبكة الاجتماعية، حيث من المتوقع أن تكون هذه الخدمة على غرار ميّزة المقالات الفورية Instant Articles المتوفرة في فيسبوك.

يُذكر أن تويتر قالت أخيرا إن البث الحي الذي يجريه مستخدمو تطبيق Periscope التابع لها سيظهر ضمن الخط الزمني الخاص بهم على تطبيقها لهواتف آيفون الذكية وحاسبات آيباد اللوحية.