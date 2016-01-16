طريقة لإزالة تطبيقات "آيفون" الافتراضية

أصبح بإمكان مستخدمي آيفون التخلص من تطبيقات أبل الافتراضية، وهي زهاء 32 تطبيقاً، مثل الخرائط والصحة وآي بوكس.

ورغم أن بعضها مهم فعلاً مثل الإعدادات وآبل ستور، إلا أن تطبيقات أخرى كـ (فايند فرندز) مثلاً لا يرغب بها بعض المستخدمين.

مقابل 114 دولاراً أميركياً تقريباً، بإمكان المستخدم الحصول على تطبيق Apple Configurator 2.2 beta لإزالة أي تطبيق، وفق موقع "تلغراف".

أما الطريقة المجانية، وهي مؤقتة بحيث تعود التطبيقات عند إعادة التشغيل، فكما يظهر في الفيديو الذي تنشره "العربية.نت". تضع التطبيق المراد إزالته في مجلد ثم تسحبه إلى حافة المجلد، مع الضغط على الزر الرئيسي في الآيفون.

وكان الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك قال نهاية العام الماضي إن الشركة تبحث عن طريقة تمكن المستخدمين من إخفاء التطبيقات.