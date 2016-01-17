تطبيق Periscope لبث الفيديو المباشر على "تويتر"

تتوفّر العديد من الخدمات والتطبيقات التي تُتيح للمستخدم إمكانية بث الفيديو المباشر للمتابعين، ولكن مقدار الشهرة الذي تحصل عليه أي خدمة هو الذي سيدفع الكثير من المستخدمين لاستخدامها، وبالتالي الاستفادة من فكرة البحث المباشر بأفضل شكلٍ ممكن.

تطبيق Periscope أحد التطبيقات المميزة، كونه تطبيقا رسميا من شركة "تويتر". ويرتبط التطبيق مع موقع التّدوين المصغّر "تويتر" بشكلٍ جيد، بحيث يمكن التسجيل به باستخدام حساب "تويتر" وكذلك مشاركة رابط البث على "تويتر" ليتم عرضه للآخرين بسهولة، وهو ما قامت "تويتر" بدعمه أخيرا ضمن تطبيقها على iOS، بحيث يظهر البث الحي على "بريسكوب" كبطاقات تُعرض تلقائيا ضمن التطبيق.

ويمكن استخدام التطبيق بسهولة بعد تثبيته من متجر "غوغل بلاي" لمستخدمي أجهزة أندرويد ومن متجر "آب ستور" لمستخدمي أجهزة آيفون، ومن ثم التسجيل باستخدام حساب "تويتر" أو رقم الهاتف. وبعد ذلك البدء بمشاهدة البث الحي الذي يقوم الآخرون بعرضه عن طريق التّجول بالخريطة، أو البدء بإنشاء بث حي بسهولة والحصول على متابعين عبر دعوتهم لمشاهدة البث الحي.