نظارة الواقع المعزز HoloLens.. جديد مايكروسوفت

كشفت شركة مايكروسوفت لأول مرة عن تفاصيل نظّارة HoloLens للواقع المُعزز Augmented Reality والتي ستصدر نسخة المُطورين منها في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت مايكروسوفت إن النظّارة قادرة على تشغيل أي تطبيق شامل Universal App لنظام ويندوز 10 دون الحاجة للاستعانة بجهاز آخر أثناء التشغيل، كما يُمكن ربط أكثر من نظّارة بنفس التطبيق لتعزيز تجربة الاستخدام التشاركية بين المستخدمين.

ويمكن للنظّارة الاتصال بأي جهاز يدعم تقنيتي بلوتوث أو واي-فاي، حيث لا تنوي مايكروسوفت توفير خيار لاستخدام الوصلات التقليدية وستعتمد بشكل كامل على الاتصالات اللاسلكية.

وكشفت مايكروسوفت أيضاً عن عمر البطارية، حيث قالت إن مدّة الاستخدام تصل إلى 5.5 ساعات تقريباً عند الاستخدام المعتدل، أما في حالة استخدامها بشكل مُكثف وتشغيل تطبيقات تتطلب الكثير من المُعالجة فإن البطارية ستصمد لقرابة الساعتين والنصف فقط.

ويمكن للنظّارة عرض الصور بمجال رؤية يُشابه عرضها على شاشة بقياس 15 إنش عند الوقوف على بعد نصف متر منها، لكنها وعدت بتحسين مجال الرؤية مع بعض التحفّظات، حيث يحتاج هذا الأمر للكثير من التجارب قبل اعتماده بشكل رسمي على حد تعبيرها.

وستتوفر النظّارة أولًا للمطورين فقط وبسعر يصل إلى 3000 دولار أميركي دون وجود موعد مُحدد حتى الآن لإطلاقها، كما أنها لم تكشف عن موعد إطلاق النسخة التجارية لبقية المُستخدمين حول العالم، لكنها تتعاون في الوقت الراهن مع بعض المُهندسين والعلماء في وكالة ناسا الأميركية للفضاء.