مايكروسوفت توفر ترجمة فورية لمستخدمي سكايب على ويندوز

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق سكايب Skype على نظام ويندوز وفّرت من خلاله ميزة الترجمة الفورية لجميع المستخدمين بعدما توفرت سابقا لمجموعة محددة فقط.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة ترجمة المحادثات الصوتية فورياً حيث تدعم حتى الآن سبع لغات هي الصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، بالإضافة إلى الإيطالية، والبرتغالية، والإسبانية. كما تدعم الميزة ترجمة النصوص بشكل فوري بين أكثر من 50 لغة.

وقالت مايكروسوفت إن عدد المكالمات في سكايب ارتفع بنسبة 400% منذ إطلاق ميزة الترجمة الفورية بصورة تجريبية قبل عام تقريباً. وأضافت أن الترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية تعتبر الأكثر استخداماً حتى الآن.

وتعمل الشركة على إضافة دعم لمزيد من اللغات خلال الفترة القادمة، كما تطمح لتوفيرها داخل تطبيقاتها لأنظمة أندرويد وآي أو إس، فضلاً عن تطبيقها الرسمي لنظام ماك أو إس إكس Mac OS X على حواسب آبل.

ويشهد برنامج سكايب منافسة قوية في الفترة الأخيرة من قبل آبل بخدمة فيس تايم Facetime، وتطبيق واتس آب الذي وفر المكالمات الصوتية مع تسريبات بتجربة مُكالمات الفيديو داخل الشركة، كما وفرت فيسبوك داخل تطبيق مسنجر إمكانية الاتصال بالصوت والفيديو بجودة عالية HD.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت احتفلت مؤخراً بالذكرى العاشرة لإطلاق مكالمات الفيديو في سكايب حيث أعلنت أنها ستقوم قريباً بإضافة ميزة مكالمات الفيديو الجماعية مجانا لمستخدمي التطبيق على أنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون.