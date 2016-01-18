استخدم هاتفك الذكي لزراعة نباتات صديقة للبيئة

عرض في المعرض الإلكتروني الدولي للمستهلك لعام 2016 نظام كامل للزراعة يقول مروجوه إنه قادر على إنتاج خضراوات خالية من المبيدات الحشرية باستخدام الهواتف الذكية ليقترب بذلك حلم كثيرين لزراعة ما يستهلكونه من طعام إلى الحقيقة. إنه مكعب زراعي يعمل وفق برنامج بيئي مغلق تماماً لزراعة الخضراوات في الماء في مناطق مغلقة.

ويقول جاك تينغ، المدير التنفيذي للشركة المنتجة "أوبكوم" إنه في هذا المكعب الزراعي "الدورة الواحدة وهي نحو ستة أسابيع تنتج ما يتراوح بين 100 و200 قطعة، وهذا يعتمد على نوع الخضراوات المختلفة" حيث توضع البذور داخل المكعب.

ويتم تفعيل دورة نمو النباتات بشكل آلي تماماً من خلال استخدام برمجيات زراعية تتابع النباتات وتعدل البيئة المحيطة بما يتوافق معها، وتقدم لها الكمية المثلى من الهواء والضوء والمياه بما يتناسب مع مراحل النمو المختلفة.

وفي حالة تغيبك عن المنزل لا تقلق على مكعبك الزراعي، فهناك تطبيق لذلك، فالكاميرات وأجهزة الاستشعار تسمح لك بمراقبة كل شيء من مستويات الحموضة إلى كمية الضوء من أي مكان توجد فيه من خلال الاتصال بالإنترنت.

ويزعم المنتجون أن الخضراوات التي تنمو في هذا المكعب الزراعي الذي يعمل بالهواتف الذكية أفضل لصحتك من الخضراوات الأخرى التي تشتريها من الأسواق.

ويقول تينغ: "كل المياه يتم تنقيتها من خلال الأشعة فوق البنفسجية فهي آمنة تماماً بل إن الخضراوات التي تزرع بهذه الطريقة لا تحتاج إلى غسل".

وتنتج الشركة أيضاً حاوية زراعية. وتقول إن هذا المكعب الزراعي الذي يعمل بالطاقة الشمسية يمكنه أن ينتج 2000 نبتة في وقت واحد أي كمية من الخس تكفي لإطعام جيش من النباتيين.