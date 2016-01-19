تويتر يعود للعمل بعد توقف قرابة ساعتين

بدأت شبكة التدوين المصغّر تويتر بالعودة إلى العمل بعد توقّف دام قرابة ساعتين متواصلتين في معظم أنحاء العالم، والذي بدأ حوالي الساعة 8:44 صباحًا بتوقيت جرينتش بظهور رسالة تفيد بوجود خلل تقني في الموقع.

وكانت تويتر قد نشرت على موقع تتبع حالة الشبكة بأن بعض المستخدمين يواجهون مشاكل في الوصول إلى تويتر، وبأن الشركة على علم بهذه المشكلة وتعمل على إيجاد حلٍ لها. وهو ما يبدو أن الشركة وجدت الحل وبدأ الموقع بالعودة تدريجيًا لدى معظم مستخدميه لحظة كتابة هذا الخبر.

فيما توقف تويتر عن العمل يوم الاثنين أيضًا، وهو ما أعلنت عنه الشركة كذلك في موقع تتبع الحالة، وهو التوقف الذي استمر لمدة 10 دقائق فقط بحسب تصريح الشركة، دون الحديث عن أسباب توقف أمس أو توقف اليوم الذي استمر طويلًا مقارنة بغيره من التوقفات.

ومن المفترض أن تتحدث تويتر في وقتٍ لاحق من هذا اليوم عن سبب هذا الخلل الذي أصاب الخدمة واستمر لفترة تعتبر طويلة جدًا بالنسبة لشبكة اجتماعية تملك من المستخدمين ما يزيد عن 300 مليون مستخدم نشط شهريا.