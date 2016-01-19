سامسونج تعالج القلم في هواتف جالكسي نوت 5

عالجت شركة سامسونج مشكلة القلم في هواتف جالكسي نوت 5 من خلال إعادة تصميم بعض المكونات الداخلية للجهاز بعدما أدى إدخاله بشكل خاطئ إلى مشاكل في مكونات الجهاز الداخلية.

ورصد موقع Phandroid تغييرات في الأجهزة الجديدة التي قامت سامسونج بشحنها مؤخرًا، حيث تضمّنت آلية جديدة لإخراج القلم تضمن خروجه دون تأثير على مكونات الجهاز حتى لو تم إدخاله بشكل خاطئ.

وبعد وصول الجهاز إلى الأسواق في شهر أغسطس/آب من عام 2015، عانى بعض المستخدمين من أضرار داخل الجهاز بسبب إدخال القلم بالاتجاه الخاطئ، حيث تُصبح عملية إخراجه صعبة وتؤدي إلى كسر في القطع الداخلية.

وعلقت سامسونج على هذه الحادثة، حيث قالت إنها وضعت تنبيها داخل دليل الاستخدام لتجنب هذا النوع من المشاكل، إلا أن الكثير من المستخدمين لم يقوموا بقراءته، لتقوم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بإضافة ملصقات على شاشة الجهاز لشرح طريقة إدخال القلم بالاتجاه الصحيح ومحاولة الحد من هذه المُشكلة.

ولا تعرف حتى الآن طريقة تمييز الأجهزة الجديدة المحسنة من الأجهزة القديمة التي تحتوي على مشكلة القلم، كما لم تُعلن سامسونج عن عزمها تعويض أو استبدال الأجهزة المُتضررة.

يذكر أن هاتف “جالكسي نوت 5” 5 Galaxy Note يحمل شاشة بقياس 5.7 إنش وبدقة وضوح QHD محمية بطبقة من الزجاج من نوع Gorilla Glass 4، كما يعمل بمعالج بمعالج Exynos 7422 ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت.

