ما هي كلمة السر الأكثر شيوعاً؟

بالرغم من ازدياد الدعوات إلى تغيير كلمات السر المعتمدة للحواسيب والحسابات المصرفية وغيرها من الخدمات الإلكترونية، لا يزال ملايين المستخدمين يلجأون إلى كلمات سر بسيطة جداً مثل "1-2-3-4-5-6" ويتعرضون للقرصنة، بحسب ما كشفت دراسة أميركية.

فقد أظهر التقرير السنوي لشركة "سبلاش داتا" المتخصصة في الأمن المعلوماتي التي جمعت معلومات من أكثر من مليوني حساب تسربت بياناتهم أن كلمات السر الأكثر استخداماً منذ العام 2011 لم تتغير في أنحاء العالم أجمع.

وبالإضافة إلى كلمة السر التقليدية "1-2-3-4-5-6"، تشمل الخيارات السائدة مصطلح كلمة السر بالإنكليزية "باسوورد" والصيغة الأكثر تعقيداً "1-2-3-4-5-6-7-8".

وقال مورغن سلاين المدير التنفيذي للمجموعة الأميركية إن "بعض الأشخاص يبذلون جهداً من خلال إضافة مزيد من الرموز إلى كلمات السر لتعزيز أمن حساباتهم الإلكترونية، لكن في حال كانت تتمة كلمات السر بسيطة ومتوقعة، فهم معرضون أيضاً لخطر القرصنة".

وأوصى المستخدمين بعدم اختيار أسماء المشاهير لكلمات السر، إذ من السهل جداً معرفتها.

وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت عمليات قرصنة المعلومات، ما دفع بعض الشركات إلى التخلي عن كلمات السر التقليدية واستخدام تكنولوجيات متطورة للتعرف على الهوية قائمة على الاستدلال الحيوي، مثل التعرف على البصمات أو حتى بؤبؤ العين.