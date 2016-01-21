اطلاق خدمة Facebook Sports لعشاق الرياضة

أطلق موقع "فيسبوك" اليوم الخميس ما أسماه "ملعب فيسبوك للمنافسات الرياضية" Facebook Sports Stadium، وقال إنه مكان مخصص لعيش المنافسات الرياضية مع الأصدقاء والعالم في الوقت الحقيقي.

وقال الموقع في بيان له: "مع أكثر من 650 مليون مشجع رياضي، يُعد فيسبوك أكبر ملعب في العالم. إذ يلجأ الناس بالفعل إلى فيسبوك للاحتفال والمواساة وملاسنة أصدقائهم والمشجعين الآخرين".

وأضاف "فيسبوك"، الذي يملك أكثر من 1.55 مليار مستخدم نشط شهريًا، أنه بنى مكاناً مخصصاً للرياضة حتى يتمكن المستخدمون من الإحساس وكأنهم يشاهدون المنافسات الرياضية مع أصدقائهم وإن لم يكونوا حاضرين في نفس المكان.

وأوضح أن Facebook Sports سيضم جميع محتوى "فيسبوك" المتعلق بالمنافسات الرياضية في مكان واحد، وهو يعمل في الزمن الحقيقي ووفق ترتيب زمني، ليعرض منشورات الأصدقاء وتعليقاتهم على المباريات، كما يعرض منشورات وتعليقات الخبراء، مثل الفرق والاتحادات والصحفيين، مع سهولة الوصول إلى الصفحات الخاصة بهم.

وتعرض الخدمة الجديدة، التي وصفها "فيسبوك" بأنها "تجربة شاشة-ثانية، تأمل أن تجعل مشاهدة بث المنافسات أفضل بكثير"، أيضاً النتائج لحظةً بلحظة، مع الإحصاءات ومعلومات الألعاب، مثل أين يمكن مشاهدتها على التلفاز.

وأوضح "فيسبوك" أن خدمة Facebook Sports متاحة ابتداءً من اليوم لمنافسات كرة القدم الأميركية، لتدعم قريباً ألعاباً أخرى، مثل كرة السلة وكرة القدم وغير ذلك. كما أوضحت أن الخدمة متاحة الآن لهواتف "أيفون" في الولايات المتحدة، مع وجود خطة لتوسعتها إلى منصات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.