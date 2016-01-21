جدولة مكالمات "سكايب" مباشرة بمايكروسوفت أوفيس

حصل اليوم تطبيق المحادثة سكايب على تحديث جديد لنظام أندرويد يضيف بعض الميزات الجديدة، ويتيح التطبيق حالياً جدولة المكالمات، بالإضافة لتكامله مع حزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبية، ويمكن تحميل أحدث إصدار من متجر غوغل بلاي الآن.

وكانت مايكروسوفت قد قامت الأسبوع الماضي بتحديث تطبيق البريد الإلكتروني أوتلوك Outlook لنظام أندرويد وiOS، وأتاحت دعم تحديد موعد مكالمات سكايب، لتقوم الشركة المملوكة لمايكروسوفت الآن بالسماح بإضافة مكالمات سكايب إلى جدول مهام أوتلوك من خلال تطبيق سكايب أندرويد.

وتعمل ميزة تحديد موعد المكالمة مع أي تطبيق تقويم، ويمكن استخدام الميزة عن طريق قيام المستخدم بالضغط على اسم الشخص الذي ينوي الاتصال به ومن ثم الضغط على القائمة الموجودة في الجزء العلوي الأيمن واختيار خيار جدولة مكالمة “Schedule a call”، وسيقوم التطبيق بإنشاء حدث ويرسل دعوة تقويم.

وتتكامل نسخة أندرويد حالياً من تطبيق المحادثة مع تطبيقات حزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبية على منصة غوغل للموبايل، ويمكن الآن فتح المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية التي تصل للمستخدم عبر محادثات سكايب بكل سهولة.

ويقوم تطبيق المحادثة الآن بفتح التطبيق الموافق لصيغ ملفات وورد وإكسل وباور بوينت عند ورودها ضمن المحادثات، ويمكن الضغط على الملفات لفتح التطبيق الموافق لها على أندرويد، كما يقوم تطبيق المحادثة بإخبار المستخدم حول كيفية تحميل وتثبيت التطبيق الموافق في حال قيام المستخدم بالضغط على ملف وعدم وجود تطبيق متوافق مثبت على الجهاز.

ولا تعتبر هذه التحديثات تحديثات رئيسية للتطبيق ولكنها تظهر وجهة نظر مايكروسوفت، وما تحاول القيام به من ربط جميع التطبيقات والخدمات التي تقدمها معاً، وتقوم شركة غوغل بنفس الأمر على نظامي أندرويد وiOS، وتسعى مايكروسوفت للتمدد بشكل أكبر نحو أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة إلى جانب امتلاكها لعالم ويندوز الخاص بها.