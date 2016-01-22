غوغل تطلق حالة الطقس بحلة جديدة في أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن تحديثات جديدة في أداة حالة الطقس المتوفرة داخل نظام أندرويد التي يُمكن الوصول إليها من خلال تطبيق غوغل ناو Google Now أو مُحرك البحث.

وتُقدّم الواجهة الجديدة معلومات مُفصّلة حول حالة الطقس مع رسومات للتعبير عنها بطريقة أفضل، كما سيتم عرض درجات الحرارة المتوقعة خلال النهار، إضافة إلى العشرة أيام القادمة، وأوقات شروق وغروب الشمس.

ويُمكن للمستخدم الحصول على بيانات تفصيلية أكثر حول حالة الطقس من خلال الضغط على الواجهة الجديدة، كما أضافت الشركة إمكانية البحث عن مواقع جغرافية أخرى وإضافتها إلى المفضّلة للعودة إليها في أي وقت، ومعرفة درجة الحرارة فيها دون عناء البحث عنها بشكل فردي.