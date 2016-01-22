ميزات إضافية لحزمة "أوفيس" على آيفون وآيباد

أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديثاً جديداً لحزمة "أوفيس" الموجهة لأجهزة آيفون وآيباد، التي تعمل بنظام آي أو إس iOS، أضافت من خلاله دعماً لميزة اللمس ثلاثي الأبعاد 3D Touch، بالإضافة إلى دعم قلم آبل Apple Pencil المُرفق بحواسب آيباد برو اللوحية.

ويستفيد التحديث الجديد من ميّزات الإصدار 9 من نظام آي أو إس، حيث أصبح بالإمكان استخدام مُحرك بحث النظام Spotlight للبحث داخل المُستندات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات كل على حدة.

وأصبح بإمكان مُستخدمي آيفون 6S و6S بلس الضغط على أيقونة تطبيقات أوفيس بقوّة لتظهر قائمة الوصول السريع، حيث يُمكن الاختيار ما بين إنشاء مُستند جديد أو فتح مُستند. كما أضافت الشركة إمكانية الرسم داخل المُستندات باستخدام قلم آبل أو الإصبع على حواسب آيباد برو.

ويتوفر التحديث الجديد الذي يحمل الرقم 1.17 داخل متجر آب ستور، حيث يُمكن للمُستخدمين تحميل كل تطبيق لوحده، مع إمكانية تخزين المُستندات سحابيا للوصول إليها من أي جهاز بكل سهولة.

وتتضمّن حزمة "أوفيس" من "مايكروسوفت" ثلاثة تطبيقات رئيسية متوفرة مجاناً وهي وورد Word، وإكسل Excel، بالإضافة إلى باوربوينت PowerPoint، لكن مُستخدمي آيباد برو بحاجة للاشتراك بحزمة أوفيس 365 المتوفرة شهرياً لقاء 6.99 دولار أميركي وذلك للحصول على مجموعة من الميّزات أثناء إنشاء أو تعديل المُستندات.

يُذكر أن "مايكروسوفت" تسعى دائماً لدعم أنظمة أندرويد وآي أو إس وتوفير جميع الأدوات اللازمة للاستفادة من خدماتها وتطبيقاتها، حيث أطلقت أخيرا لوحة مفاتيح Word Flow لأجهزة آيفون لتجربتها قبل إطلاقها بشكل رسمي لجميع المُستخدمين.