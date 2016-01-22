"فيسبوك" تحسن طرق مشاهدة الفيديو بزاوية دوران 360 درجة

كشفت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية عن الجيل الجديد من التقنيات التي طوّرتها للتغلب على عقبات بث ومشاركة مقاطع فيديو الواقع الافتراضي Virtual Reality بزاوية دوران 360 درجة.

وأوضحت "فيسبوك" أن التحدّي الأكبر كان في توفير تجربة استخدام مُميّزة أثناء تصفّح آخر الأخبار، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لمقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة، لذا انصبّ التركيز على التخلّص من المشاكل الموجودة بسبب "التمثيل الأسطواني مُتماثل الأبعاد" equirectangular في مقاطع 360 درجة.

ويعتمد مبدأ "التمثيل الأسطواني" على بسط الشكل الكروي، مثل خارطة الكرة الأرضية، وتحويله إلى شكل ثُنائي الأبعاد، لكن هذا بدوره يؤدي إلى صور مُشوّهة قليلاً، إضافة إلى عدم وجود ثبات في المعلومات المُتعلقة بالجزء الأعلى والأسفل من الصورة، تماماً مثل بسط القطبين الجنوبي والشمالي على خارطة مُسطّحة.

ولتفادي مشاكل "التمثيل الأسطواني"، طوّرت "فيسبوك" التمثيل باستخدام المُكعّب Cube Maps وذلك من خلال إسقاط 25% من الجزء العلوي للمقطع على أحد وجوه المكعّب، و25% من الجزء السفلي للمقطع على وجه آخر من المُكعّب ليتبقى بذلك 50% من المُكعّب أو ما يعادل أربعة وجوه تم تقسيمها إلى صفّين. وأدت هذه الآلية إلى تقليل مساحة المقطع بنسبة وصلت إلى 25% وهو بدوره يسمح ببث مقاطع الفيديو بصورة أسرع لتقديم تجربة استخدام أفضل.

وشاركت "فيسبوك" المكتبة البرمجية، وتحمل اسم Transform، التي تقوم بتحويل مقاطع الفيديو من "التمثيل الاسطواني" إلى التمثيل باستخدام المُكعّب على موقعGitHub، حيث قالت إنها تنتظر بشغف جهود المطورين في تضمين هذه المكتبة وبناء مشاريع برمجية رائعة.

وعلى الرغم من التغلّب على بعض مشاكل تمثيل مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة، قالت "فيسبوك" إن تشغيل هذه المقاطع على نظّارات الواقع الافتراضي له مشاكل كثيرة عملت على حلّها أيضاً، فعلى سبيل المثال تصل دقّة الرؤية في نظارات GearVR إلى 6K للعين الواحدة، وبالتالي بث فيديو بدقة 6 K بسرعة 60 إطار في الثانية سيستهلك من حزمة البيانات ما يُعادل 20 مقطع فيديو بدقة HD.

ولهذا السبب وصلت "فيسبوك" إلى طريقة تستفيد من التمثيل باستخدام المكعّب من خلال وضعه بداخل هرم ثم بسط جميع أوجهه، وهو ما مكّنها من بث ما يراه المُستخدم فقط في الوقت الحالي مع إهمال بقية أجزاء المقطع لحين توجيه النظر نحوه باستخدام نظّارات الواقع الافتراضي.

بدوره، نشر مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، على حسابه مقطع فيديو يستعرض آلية تحويل مقاطع الفيديو لجعلها مُتوافقة تماماً مع إمكانيات نظّارات الواقع الافتراضي المختلفة، حيث سمحت هذه الآلية بتقليل حجم مقاطع الفيديو بنسبة وصلت إلى 80% وبالتالي لن تواجه الشبكة الاجتماعية والمُستخدمين على حد سواء مشاكل عند بث مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة باستخدام نظّارات الواقع الافتراضي.