أنباء عن إطلاق آبل هاتف "iPhone 5se" بشاشة 4 إنشات

تعمل شركة آبل على إنتاج نسخة محدثة من هاتف "iPhone 5s" بشاشة من قياس 4 إنشات بدلاً من إطلاق هاتف "iPhone 6s " مصغر، وكانت الشائعات تشير إلى نية شركة آبل إطلاق هاتف بشاشة من قياس 4 إنشات يحمل اسم "iPhone 6c"، إلا ان التقرير الجديد الذي نشره موقع 9to5mac ينسب معلوماته لمصدر قام باستعمال الهاتف.

وتسعى الشركة لإرضاء عملائها الحاليين الذين يسعون للحصول على هاتف آيفون بشاشة أصغر من 5.5 إنش و4.7 إنش عن طريق طرح نسخة جديدة محدثة من هاتف "iPhone 5s" الذي تم إصداره لأول مرة في خريف عام 2013.

وتشير المعلومات إلى احتفاظ الهاتف الجديد بتصميم هاتف "iPhone 5s " وسيحوي على مدخل لسماعة الرأس، ويحمل الهاتف داخل الشركة الاسم الرمزي "N69"، ومن المرجح أن يكون اسم الإطلاق "iPhone 5se".

وقام أحد موظفي شركة آبل بشرح لاحقة se بطرقتين، تشير الطريقة الأولى الى ان اللاحقة تعني طبعة خاصة special edition من الهاتف مع حجم شاشة يبلغ 4 إنش، بينما تشير الطريقة الثانية إلى نسخة محسنة enhanced من هاتف "iPhone 5s".

ويبدو أن النسخة المقبلة من الهاتف والواقع أن المقبلة 5se ستحمل تصميم مماثل لهاتف آبل الرائد لعام 2013 ولكن مع تحسينات داخلية وتحسينات برمجية وعتادية والتي تمزح مابين التصميم القديم مع التقنيات الحديثة لهواتف آيفون الأخيرة.

وتشير المصادر إلى قائمة من التغييرات التي ستكون موجودة في هاتف " iPhone 5se" كترقية لهاتف " iPhone 5s" مثل استبدال الحواف المشطوفة واللامعة بالزجاج المنحني مثل هواتف "iPhone 6 " و"iPhone 6s".

ويمتلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بينما يمتلك كاميرا أمامية بدقة 1.2 ميغابيكسل مشابهة للكاميرا الأمامية لهاتف "iPhone 6"، ودعم أكبر لوضع التصوير بانوراما وللضبط التلقائي للصورة في عملية تسجيل الفيديو.

ويحتوي الهاتف على مقياس بارومتر Barometer من أجل تطبيق الصحة، بالإضافة لوجود رقاقة NFC مخصصة لخدمة الدفع من آبل Apple Pay، مع وجود وشرائح A8 وM8 الموجودة في هاتف" iPhone 6".

بالإضافة لإمكانيات الاتصال بلوتوث 4.2 وVoLTE وشريحة واي فاي من هاتف "iPhone 6s " تدعم معيار 802.11ac، بالإضافة لإمتلاكه ميزة Live Photos الخاصة بهاتف "iPhone 6s"، كما سيأتي الهاتف بالألوان نفسها المتاحة لهاتف "iPhone 6s" وهي الفضي والرصاصي والذهبي الوردي.

ورغم ان ميزة Live Photos الموجودة على هواتف سلسلة آيفون 6s تعمل بواسطة اللمس ثلاثي الأبعاد إلا ان شاشة هاتف 5se ستكون مطابقة لطراز عام 2013 ولن تكون حساسة للضغط.

وستقدم آبل هاتف 5se باعتباره وسيلة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم التحديثات المستقبلية لنظام iOS بدون ان يشكل منافس لهواتف "iPhone 6s " الأحدث والأكبر.

وتأمل آبل ان يؤدي هذا النموذج من الهاتف لحصولها على المزيد من المستخدمين الذين ما زال الزمن متوقف لديهم عند هواتف "iPhone 5 " أو ما قبل ذلك لتعلقهم بالهواتف ذات الشاشات الصغيرة.

وتضيف المصادر إلى ان الهاتف دخل مرحلة الإنتاج، وأن آبل قد تخطط لإطلاق الهاتف في وقت مبكر من شهر مارس أو أبريل القادم.