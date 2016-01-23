تسريب مواصفات هاتف Galaxy S7

تم بالأمس نشر معلومات على موقع التدوين الصيني Weibo حول مواصفات هاتف سامسونغ الرائد القادم Galaxy S7. وتكثر الشائعات حول الهاتف بشكل كبير في هذا الوقت من العام مع اتجاه كل الأنظار إلى معرض الهواتف MWC 2016 القادم كموعد محتمل لقيام سامسونغ خلاله بالإعلان عن هاتفها الجديد.

وتكشف المعلومات مواصفات مثيرة للهاتف الجديد، وتم سابقاً نشر جزء من هذه المواصفات عن طريق قاعدة بيانات مؤشر AnTuTu للأداء، ويحمل هاتف Galaxy S7 الاسم الرمزي SM-G930F.

ويعمل الهاتف كما هو متوقع بمعالج من صنع شركة سامسونغ يحمل الاسم Exynos 8890، مع امتلاكه 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة لوجود 64 جيغابايت من مساحة التخزين الداخلي.

ويملك هاتف Galaxy S7 شاشة من قياس 5.1 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل، لكن المعلومات المثيرة للاهتمام تأتي من الكاميرا الخاصة بالهاتف.

حيث تتضمن المعلومات تفاصيل عن وجود كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل والتي قد تعتبر خطوة إلى الوراء مقارنة بكاميرا هاتف Galaxy S6 الحالي والتي تبلغ 16 ميغابيكسل.

وقد يعني ذلك خسارة كبيرة للهاتف مقارنة بالهواتف الموجودة بالسوق مثل هاتف مايكروسوفت لوميا 950 الذي يملك كاميرا بدقة 20 ميغابيكسل أو هاتف موتورولا Moto X Style مع كاميرا 21 ميغابيكسل، أو سوني Xperia Z5 Premium مع كاميرا 23 ميغابيكسل والذي يمتلك حالياً أحد أفضل كاميرات الهواتف المحمولة حسب تقييم موقع DxOMark.

وقد يكون هذا الخبر سارا أيضاً، وقد لا يكون هناك سبب حقيقي للقلق، حيث إن عدد الميغابيكسلات وحدها ليست دليلا على تحسين أداء الكاميرا، حيث هناك هواتف بكاميرات تملك أرقام ميغابيسكل منخفضة مثل iPhone 6s Plus الذي يملك كاميرا بدقة 12 ميغابيكسل، وهاتف Nexus 6P بكاميرا بدقة 12.33 ميغابيكسل والتي احتلت مراتب عالية في تصنيف موقع DxOMark.

وتقدم الكاميرات التي تملك عدد ميغابيسكلات أقل فوائد عديدة بما في ذلك ملفات صور وفيديو أصغر وأسرع بالالتقاط والتجهيز والمعاينة، كما أن اللاعب الأكبر في مجال الكاميرات قد يكون الحجم الفعلي لجهاز الاستشعار وجودة التصنيع وفتحة العدسة يتبعها أمور أخرى مثل تقنيات معالجة الصور الجيدة.

ويجب على الكاميرا أن تكون قادرة على جمع الكثير من الضوء من أجل تقديم صورة واضحة وصحيحة، مما يتطلب وجود جهاز استشعار كبير في الحجم بالإنش وليس بعدد الميغابيكسل، بالإضافة لوجود فتحة عدسة واسعة وهو ما تدركه بشكل جيد شركة سامسونغ.

