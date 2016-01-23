كيفية عمل صورة GIF من أبرز صورك على "إنستغرام"

تتوفر العديد من التطبيقات التي تتيح للمستخدم إمكانية إنشاء صور متحركة بصيغة GIF مجانا وبميزات عديدة، والتي يقوم المستخدم عادة بنشرها على الشبكات الاجتماعية ومنها شبكة "إنستغرام"، ولكن معظم هذه التطبيقات تتطلب من المستخدم اختيار الصور والأفكار المطلوب إعدادها بشكلٍ يدوي.

مع موقع Instagfy يمكن للمستخدم إنشاء صور GIF متحركة بالاعتماد على صوره المتميزة والموجودة على شبكة "إنستغرام"، ويتم ذلك الأمر بسهولة كبيرة جدًا، فلا يتطلب من المستخدم سوى كتابة اسمه على "إنستغرام" أو أي اسم مستخدم آخر على الشبكة لعمل صورة متحركة من صوره المتميزة هناك.

بعد كتابة اسم المستخدم يتم الانتظار قليلًا ريثما يتم إعداد الصورة، والتي يمكن بعد إعدادها مشاركتها على الشبكات الاجتماعية المختلفة، أو حفظها على جهاز المستخدم كصورة متحركة بصيغة GIF أو كملف فيديو بصيغة MP4، والذي يمكن مشاركته على "إنستغرام" بسهولة.