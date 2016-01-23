واتس آب على أندرويد يضيف خيار مشاركة البيانات مع فيسبوك

أضاف تطبيق "واتس آب WhatsApp" في نسخته التجريبية الأخيرة على نظام أندرويد خياراً لمشاركة بيانات المُستخدم مع شبكة "فيسبوك" الاجتماعية التي استحوذت عليه عام 2014.

ولن يظهر الخيار مباشرةً بعد تثبيت النسخة التجريبية التي تحمل الرقم 4.12.413، بل يحتاج المستخدم إلى كتابة بعض الأوامر البرمجية في موجه الأوامر Terminal لإظهارها.

وشارك مُطور تطبيقات أندرويد المستقل Javier Santos صوراً للميزة الجديدة بعد اكتشافها على حسابه في شبكة غوغل بلاس الاجتماعية، وذكر أن خيار مُشاركة البيانات غير مُفعّل بشكل افتراضي ويجب تفعيله يدويا.