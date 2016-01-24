غوغل دفعت مليار دولار للتواجد على هواتف آيفون

دفعت مجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة في مجال الإنترنت مليار دولار سنة 2014 لمنافستها "آبل" لحملها على إبقاء شريط البحث الخاص بها على هواتف "آيفون"، على ما أكدت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثائق قضائية.

وأوردت الوكالة هذه المعلومات نقلا عن وثيقة قضائية تتعلق بقضية تتواجه فيها "غوغل" منذ سنوات مع مجموعة "أوراكل" للمعلوماتية.

وورد ذكر هذا الرقم من جانب محامية عن مجموعة "أوراكل" خلال جلسة استماع في 14 يناير، لكنه كان معدا ليبقى سريا، بحسب "غوغل" التي طلبت التعتيم على المعلومة.

ولفتت الوكالة إلى أن محامية "اوراكل" تحدثت في الإطار نفسه عن إيرادات قدرها 31 مليار دولار وأرباح بقيمة 22 مليار دولار لنظام تشغيل "أندرويد" التابع لـ"غوغل". ويتم استخدام نظام التشغيل هذا المعتمد من ماركات عدة منذ 2008 في أكثر من 80% من الهواتف الذكية المباعة حول العالم.

ولم يعد محضر جلسة 14 يناير متاحا في المحفوظات العامة للقضية. وآخر الوثائق المتوفرة في القضية هي مذكرات مقدمة من الجانبين بشأن طلب من "غوغل" لختم جزء من هذا المحضر.

وتتناول المذكرة المقدمة من الشركة العملاقة في مجال الإنترنت "معلومات سرية للغاية مرتبطة باتفاق بين غوغل وآبل التي لا تشارك في المحاكمة"، فضلا عن "معلومات شديدة الحساسية والسرية بشأن الإيرادات والأرباح العائدة لنظام "اندرويد" تم استقاؤها من وثائق مالية داخلية لشركة غوغل".

وتتهم "أوراكل" مجموعة "غوغل" باستخدامها من دون إذن عناصر من نظام البرمجة "جافا" في "اندرويد"، وتطالب بتعويضات استنادا إلى الأرباح التي حققتها "غوغل".

وباتت "أوراكل" تمتلك نظام "جافا" منذ شرائها شركة "صن مايكروسيستمز" المصممة له سنة 2010، وهي تتهم "غوغل" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية التابعة لها.