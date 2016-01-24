هكذا تلتقط صور سيلفي "محسنة"

تتوفر العديد من التطبيقات المتخصصة بالتقاط صور سيلفي وإضافة تعديلات عليها لتخرج بأفضل شكل ممكن، ولكن معظم هذه التطبيقات تعتمد على فلاتر محددة يتم تطبيقها على الصور، أو خيارات ثابتة يُتاح للمستخدم إمكانية التحكم بدرجة تأثيرها.

تطبيق Microsoft Selfie من شركة مايكروسوفت والمتوفر لمستخدمي أجهزة آيفون عبر متجر آب ستور، يتيح إمكانية التقاط صور سيلفي وتحسينها بالاعتماد على تكنولوجيا ذكية، بحيث يقوم التطبيق باستكشاف عمر وجنس ولون البشرة الخاصة بصاحب الصورة، إضافة إلى الإضاءة والكثير من المتغييرات الأخرى، ليتم تحسين الصورة بالاعتماد على هذه التفاصيل وبما يناسبها من خيارات.

ويقوم التطبيق بتجميل وتحسين وضع الصور بشكلٍ ذكي وآلي وخلال ثوان فقط، لتبدو الصورة جميلة وطبيعية بالوقت ذاته، كما يقوم بالحد من الضجيج الظاهر في تفاصيل الصورة، بحيث يقوم التطبيق بتفعيل وضع Denoise بشكل تلقائي من أجل ذلك، والمزيد من الإضافات المفيدة الأخرى.