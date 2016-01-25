"خضة" في تويتر .. و4 مسؤولين كبار يتركون الشركة

أعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة في وقت متأخر أمس الأحد أن أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتركونها وذلك في أكبر تغيير بالقيادة منذ عودة دورسي إلى منصبه بهدف إنعاش نمو الشركة.

وقال إن رئيسة الإعلام كاتي جاكوبز ستانتون ورئيس المنتج كيفن ويل ورئيس الوحدة الهندسية أليكس رويتر ورئيس شؤون العاملين بريان "سكيب" شيبر سيرحلون جميعا عن الشركة.

ورداً على ما وصفها بأنها شائعات صحفية غير دقيقة أشاد دورسي بالمسؤولين الأربعة وقال إنه حزين لإعلان رحيلهم.

وتراجع سهم تويتر نحو 50 بالمئة منذ عودة دورسي العام الماضي ويجري تداوله الآن بأقل من سعر الاكتتاب العام وسط مخاوف من فشل الشركة في تعزيز قاعدة مستخدميها رغم المسار السريع لتطوير المنتج تحت إدارة دورسي.



ونشر جيسون توف رئيس خدمة بث الفيديو في تويتر"فاين" تغريدة مساء الأحد كتب فيها إنه سيترك تويتر للانضمام إلى جوجل. ولم تتضمن تغريدة دورسي اسمه.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن تويتر ربما تعلن عن تغييرات أخرى بالمناصب التنفيذية من بينها تعيين رئيس جديد للتسويق اليوم الاثنين. وأضاف المصدر أن الشركة ستعلن قريبا عن ضم عضوين جديدين لمجلس الإدارة.

يذكر أن لدى تويتر أكثر من 300 مليون مستخدم لكنها شهدت أبطأ نمو لها في 2015 وتفوق عليها تطبيق إنستجرام لمشاركة الصور الفوتوغرافية الذي تملكه فيسبوك وتخطى عدد مستخدميه 400 مليون شخص العام الماضي.

