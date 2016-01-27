تطبيق messageLOUD لقراءة الرسائل النصية أثناء القيادة

يتسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة في الكثير من الحوادث، وهو أمر يؤثر على سلامة السائق وكذلك على الأشخاص المتواجدين معه داخل السيارة أو الموجودين حوله في الخارج، لذلك من الخطر جدًا استخدام الهاتف أثناء القيادة بهدف المراسلة أو قراءة الرسائل الواردة.

تطبيق messageLOUD المتوفر لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر غوغل بلاي يُتيح للمستخدم إمكانية قراءة الرسائل الواردة إليه بشكلٍ صوتي، سواءً كانت رسائل نصّية أو رسائل البريد الإلكتروني، بحيث لا يحتاج المستخدم إلى استخدام الهاتف أو النظر إليه، وإنما يكتفي بسماع الصوت الذي يقرأ الرسائل.

ويُتيح التطبيق إمكانية ربط بريد المستخدم الإلكتروني معه سواءً كان جيميل أو آوتلوك أو ياهو أو مايكروسوفت إكستشينج، مع توفير ميزة الإيماءات التي لا تتطلب النظر إلى الشاشة، فيمكن حذف ورفض وإعادة الاتصال بالشخص المطلوب دون الحاجة لإبعاد العينين عن الطريق أثناء القيادة، مع توفير إمكانية الرد التلقائي وميزات أخرى تسمح لمن يعمل أو يمارس نشاطات رياضية بالاستفادة من ميزات التطبيق كذلك، مع العلم أن التطبيق يدعم أبرز اللغات الأجنبية، وعلى رأسها الإنجليزية والألمانية والفرنسية.