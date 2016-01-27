ذراع آلية "ذكية" تفرز الفاكهة دون إهدار للثمار الهشة

الفاكهة من الثمار الهشة لذا يحرص الإنسان على جمعها بنفسه حتى لا يتلفها، لكن هذا النظام الآلي ذكي بدرجة تمكنه من فرز ونقل أنواع مختلفة من الفاكهة دون الإضرار بها.

وتقول الشركة المنتجة "كمبردج كونسالتانتس" إن هذا النظام له قدرة إدراكية تجعله يعرف كيف يتعامل مع أشياء لها أشكال مختلفة.

ويقول كريس روبرتس رئيس قسم الروبوت الصناعي في "كمبردج كونسالتانتس": "أنظمة الروبوت التقليدية تلتقط نفس الشيء من نفس الموقع وتنقلها إلى مكان آخر وتكرر هذا الفعل مراراً وتكراراً. لكن هناك أماكن وتطبيقات لم يستخدم فيها الروبوت بعد ويمكن ذلك إذا أدخلت في نظام الروبوت نفسه القدرة على التعامل مع الاختلافات الطبيعية وتغييرات بسيطة في البيئة".

ويستخدم الروبوت معدات رخيصة متاحة بسهولة مثل مجس التصوير (كينيكت) الذي تنتجه شركة "مايكروسوفت" الذي لا يضع في اعتباره فقط الحجم والشكل بل أيضاً اللون.

وتساعده قدراته الحسابية الحدسية على التعرف على الأشياء الصحيحة ووضع تقدير لنظام التقاطاها.

اليد القابضة تستخدم أنابيب مزودة بأجهزة استشعار تتكيف لتتعامل مع ثمار الفاكهة الهشة دون اتلافها.

ويمكن لأجهزة الروبوت "الذكية" المماثلة القيام أيضاً بالكثير من العمليات التجارية والصناعية.