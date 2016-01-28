توقعات بإطلاق "آيباد آير3" في مارس

أشارت تقارير جديدة إلى أن شركة آبل قد تطلق الحاسب اللوحي الجديد آيباد آير 3 قي شهر مارس القادم.

وسيكون الحاسوب اللوحي الجديد، في حال صحة التقارير، التجديد الأول لسلسلة آير منذ مدة تزيد على عام، حيث أطلقت آبل حاسب آيباد آير 2 في شهر أكتوبر 2014، وذلك قبل أن تقوم الشركة بالكشف عن آيباد برو في شهر سبتمبر الماضي.

وذكر تقرير بعض الملامح العامة بخصوص الجهاز، فإنه من المتوقع أن يمتلك سماعات إضافية ليواكب مستوى الصوت الذي يقدمه حاسب آيباد برو.

وأشار التقرير كذلك إلى آن آبل تنوي إضافة فلاش LED بجانب كاميرا الحاسب اللوحي، ليقدم تجربة أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة، كما تحدثت المصادر عن أن آبل تقوم باختبار نسخ من جهاز آيباد بقياس شاشة 9.7 إنش، لكن يمكنها العمل مع قلمها Apple Pencil مثل حاسب آيباد برو الكبير.

وذكر التقرير أيضاً أن حدث آبل في شهر مارس القادم لن يقتصر على جهاز آيباد جديد، بل سيشمل الإعلان عن هاتف آيفون 5 إس إي iPhone 5se بشاشة بقياس 4 إنش، والذي سيعتبر -في حال الكشف عنه- تحديثاً لهاتف آيفون 5s، وسيكون موجهاً لمفضّلي الشاشات الصغيرة، بعد أن توقفت آبل عن إنتاج هواتف بهذا الحجم منذ إطلاق آيفون 6.