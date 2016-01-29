فيسبوك يوسع خدمة "لايف"

أعلنت "فيسبوك" عن توسيع نطاق استخدام أداة بدأت بتجربتها العام الماضي، تسمح ببث أشرطة الفيديو بثاً مباشراً على شبكتها للتواصل الاجتماعي.

وباتت أداة "لايف" متاحة لجميع مستخدمي "فيسبوك" بواسطة هواتف "آي فون" من "آبل" في الولايات المتحدة، "ومن المزمع توسيع نطاق استخدامها إلى بقية بلدان العالم في الأسابيع المقبلة"، بحسب ما كشفت "فيسبوك" على مدونتها الرسمية، موضحة أنها تطور نسخة مخصصة للهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد" من "غوغل". وبعد بث الشريط بثا مباشرا، يمكن للمستخدم أن يقرر إذا كان يريد إبقاءه على صفحته في "فيسبوك" أو سحبه منها.

وتسمح هذه الأداة لمجموعة "فيسبوك" بمنافسة "تويتر" التي تعتمد وظيفة مماثلة وحتى "يوتيوب" التي تهيمن على مجال أشرطة الفيديو على الإنترنت.

وتبقى الإعلانات على الأجهزة المحمولة محرك النمو الأساسي لـ "فيسبوك" الذي أعلن أخيرا عن ارتفاع في أرباحها وعدد مستخدميها، غير أن المجموعة تعزز مكانتها في مجال أشرطة الفيديو الذي يعده المحللون من المجالات الواعدة.