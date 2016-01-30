إنتاج الرسوم المتحركة بات سهلاً على أندرويد

تعتبر الرسوم المتحركة أحد أبرز الطرق في إيصال الفكرة والرسالة المرجوّة منها، وتتميز بكونها لا تحتاج إلى كادر تمثيلي، فهي تعتمد على الرسوم فقط، والتي يمكن لشخص لديه الإبداع الكافي من إنشائها، ولكن مع وجود خبرة في إنتاج مثل هذه الأفكار.

ولكن مع تطبيق Drawing Cartoons يمكن لمستخدمي أجهزة أندرويد إنتاج الرسوم المتحركة بسهولة كبيرة، فهو يُتيح للمستخدم إمكانية إنشاء الرسوم المتحركة ورسم الشخصيات الخاصة بها ومن ثم نشرها من الصفر.

ويسمح التطبيق ببناء الرسوم المتحركة بأسلوب سلس بالاعتماد على الحركات المتاحة في لوحة الإنشاء، بالإضافة إلى مكتبة كبيرة من الشخصيات والعناصر المساعدة، مع إمكانية إنشاء عناصر جديدة من الصفر، وكذلك إضافة الأصوات إلى الرسوم المتحركة أو إضافة الموسيقى، وفي النهاية تصدير ملف الفيديو مشاركته مع الآخرين، مع العلم أن بعض الميزات داخل التطبيق مدفوعة.