21 فبراير.. الموعد المرتقب للكشف عن سامسونغ Galaxy S7

ألمح صاحب التسريبات الشهير إيفان بلاس إلى أن شركة سامسونغ تعتزم كشف النقاب عن هاتفها الذكي المرتقب "جالاكسي إس 7" يوم 21 فبراير 2016، وذلك قُبيل "مؤتمر الجوال العالمي" MWC 2016.

ونشر بلاس، صاحب حساب evleaks@ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمعروف بتسريباته الدقيقة، صورتين تُظهر الأولى صندوقًا مفتوحاً جزئياً مع الوسم TheNextGalaxy#، في إشارة إلى الهاتف المنتظر، في حين يظهر في الصورة الثانية نفس الخلفية مع تاريخ 21 فبراير 2016، ومع أنه ليس من الواضح من أين جاءت الصور، غير أنها تبدو من سامسونغ.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية أعلنت في نوفمبر الماضي عزمها عقد حدثها السنوي الشهير Unpacked يوم 21 فبراير، الذي يسبق MWC 2016 بيوم واحد فقط.

يُشار إلى أن سامسونغ اعتادت الكشف عن هاتفها الذكي الرئيسي لكل عام خلال حدث Unpacked، وهو ما فعلته مع هاتفيها الذكيين "غالاكسي إس 5" عام 2014، و"غالاكسي إس 6" عام 2015.

وفيما يتعلق بالهاتف "غالاكسي إس 7"، تتحدث التسريبات أنه سيقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 5.1 بوصات وبدقة 2560×1440 بكسل، كما سيقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 غيغابايتات، وبطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

كما تتحدث التسريبات أن الجهاز سيأتي بطرازين فيما يتعلق بالمعالج، وذلك بحسب البلد، إذ سيضم الأول معالجاً من نوع Exynos 8890 من سامسونغ نفسها، وسيضم الآخر معالجاً من نوع "سنابدراجون 820" من شركة كوالكوم.

ويُتوقع أن تكشف شركة سامسونغ أيضاً خلال نفس الحدث عن الهاتف اللوحي "غالاكسي إس 7 إيدج"، الذي تتحدث التسريبات أنه سيقدم شاشة كبرى من نوع Super AMOLED بقياس 5.5 بوصات وبدقة 2560×1440 بكسل.