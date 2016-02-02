غوغل تتخطى آبل وتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم

قامت "ألفابت" الشركة الأم لغوغل بتخطي شركة آبل، لتصبح العلامة التجارية الأعلى قيمةً في العالم، وذلك بعد كشفها عن نتائج مالية ناجحة للربع الرابع من العام المالي السابق.

وكشفت ألفابت عن الدخل الكلي في الربع الرابع من العام المالي السابق الذي وصل إلى 21.3 مليار دولار، مع صافي ربح بلغ 4.9 مليار دولار، حيث أثرت هذه النتائج القوية على القيمة السوقية للشركة، التي وصلت إلى 570 مليار دولار، لتتجاوز قيمة آبل السوقية التي تبلغ 535 مليار دولار أميركي.

ويُذكر أن آخر مرة تجاوزت فيها غوغل قيمة آبل السوقية كانت في شهر فبراير من عام 2010، حينما كانت القيمة السوقية لكل من الشركتين لا تتجاوز 200 مليار دولار، وذلك قبل أن تكشف آبل عن أول حاسب آيباد، وحين كان هاتف آيفون 3GS هو أحدث هاتف للشركة، وكان خط إنتاج حواسب ماك هو الأبرز في الشركة.

كما كشفت غوغل أيضاً في ثنايا الإعلان عن نتائج الربع المالي الرابع، عن أن خدمتها للبريد الإلكتروني "جيميل"، أصبحت تمتلك ما يزيد على مليار مستخدم نشط شهرياً، مما يعني أن حوالي سبع سكان العالم يستخدمون الخدمة بشكل نشط، وليسوا مستخدمين متقطعين على فترات، لكن الإحصائية تتحدث عن المستخدمين النشطين.

وقد وصلت ست خدمات من غوغل إلى هذا الرقم قبل "الجيميل"، حيث تجاوز كل من: بحث غوغل، وأندرويد، وخرائط غوغل، وغوغل كروم، ويوتيوب، وغوغل بلاي حاجز المليار مستخدم سابقاً، ولا يعد هذا الرقم مفاجأةً، حيث إن غوغل قد ذكرت في مؤتمر I/O 2015 في شهر مايو الماضي أن “جيميل” تمتلك 900 مليون مستخدم.