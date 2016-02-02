أحداث هزت العالم في 2015.. على غوغل

تصدرت هجمات باريس في نوفمبر الماضي عمليات البحث على غوغل، المحرك الأشهر، بأكثر من 897 مليون عملية بحث خلال عام 2015 الماضي.

ففي 13 نوفمبر، هاجم إرهابيون مسرحاً وملعباً ومطعماً ومقهى في العاصمة الفرنسية.

وقد حاول الأشخاص في جميع أنحاء العالم الاطمئنان على سلامة أحبائهم ومعرفة تفاصيل الأحداث التي وقعت في مدينة النور، وفق ما ذكره موقع غوغل في إحصائياته للعام الماضي.

وتُعدّ هذه الهجمات الإرهابية المنظمة الأكثر حصدًا للأرواح على أرض فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أن حرب النجوم جاءت بقائمة الأكثر بحثاً بأكثر من 155 مليون عملية بحث. ويترقّب العالم عرض "The Force Awakens" الذي تم تحديد 18 ديسمبر تاريخ إصدار الجزء السابع من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

أما اكتشاف الماء على المريخ فقد دخل القائمة الموجودة في "غوغل تريندز" بأكثر من 10 ملايين عملية بحث خلال 2015 الماضي.

وفي أواخر سبتمبر، اكتشف علماء وكالة الفضاء "ناسا" وجود مياه متدفقة على سطح كوكب المريخ. وكان هذا بمثابة طفرة محتملة في كل من مجال البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض، والآمال التي يبنيها الإنسان للسفر إلى هناك في يوم من الأيام.

في القائمة أيضاً، فضيحة انباعاثات الكربون من سيارات فولوكس فاغن، والاتفاق النووي الإيراني، والملكة إليزابيث وطول فترة تربعها على العرش وأزمة المهاجرين، وجوائز أوسكار، والفستان الذي شكك الكثير من المشاهدين في سلامة أنظارهم، بالإضافة إلى زلزال نيبال الذي نال أكثر من 85 مليون عملية بحث.