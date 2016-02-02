واتس آب يتخطى حاجز المليار مستخدم نشط شهريا

كشف جان كوم، مؤسس "واتس آب"، الثلاثاء، عن وصول عدد مستخدمي تطبيق التراسل الفوري إلى مليار مستخدم نشط شهريًا.

وجاء ذلك في مشاركة له عبر حسابه الرسمي على شبكة "فيسبوك" والتي أشار بها إلى أنه لا يمكن أن يكون فخورًا أكثر من ذلك بالفريق الصغير لدى الشركة الذي فعل الكثير خلال سبع سنوات فقط.

وحمل المنشور الذي نُشر على "فيسبوك" إحصائيات عامّة ضمن صورة، أظهرت أن عدد الرسائل المرسلة يوميًا هو 42 مليار رسالة، وعدد الصور المشاركة وصل إلى 1.6 مليار صورة و250 مليون فيديو، مع وجود مليار مجموعة ودعم لـ 53 لغة مختلفة وبوجود 57 مهندس داخل الشركة.

وأشارت الشركة في مدونتها الرسمية إلى تخطيها حاجز مليار مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يقارب واحد من كل سبعة أشخاص على الكرة الأرضية يستخدم "واتس آب" كل شهر من أجل البقاء على اتصال مع أحبائه وأصدقائه وعائلته.

وأوضحت الشركة في تدوينتها بأنها خلال كل هذا التقدّم الذي حققته خلال سبعة أعوام مضت، فإن مهمتها لم تتغيّر إطلاقًا، بحيث بدأ "واتس آب" كفكرة بسيطة هدفها ضمان بقاء أي شخص على اتصال مع العائلة والأصدقاء في أي مكان من العالم دون تكاليف وتعقيدات تقف في الطريق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "واتس آب" يشهد نموًا متسارعًا وكبيرًا في عدد المستخدمين النشطين، حيث حقق نموًا يقدر بحوالي 2 200 مليون مستخدم نشط منذ أبريل من العام الماضي، حين كان عدد المستخدمين النشطين حينها 800 مليون مستخدم نشط.